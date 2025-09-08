La Ciudad de Salta participó del Foro Nacional de Turismo 2025 en San Juan

La Municipalidad de Salta, a través del Ente de Turismo, participó del Foro Nacional de Turismo 2025 realizado en San Juan, uno de los encuentros más importantes del sector a nivel nacional.

En esta oportunidad, Fernando García Soria representó a la Ciudad de Salta, y formó parte del panel “Experiencias DTI de provincias argentinas”, donde compartió el plan de gestión turística de la ciudad, enmarcado en la estrategia de Destino Turístico Inteligente.

Durante dos jornadas de trabajo, representantes de distintos destinos de Argentina y Sudamérica intercambiaron experiencias, aprendizajes y desafíos para seguir potenciando el turismo como herramienta de transformación y generación de oportunidades.

La participación de la Municipalidad en este foro reafirma el compromiso de continuar posicionando a Salta como una ciudad referente en innovación, sostenibilidad e inclusión turística.