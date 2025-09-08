 imagen

EN VIVO 19:00 a 20:00 HRS

Punto de Encuentro

Conducción: Lorena Medina

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

La Ciudad de Salta participó del Foro Nacional de Turismo 2025 en San Juan

Se trata de uno de los encuentros más importantes del sector. En la oportunidad, el titular del Ente de Turismo de la Municipalidad, Fernando García Soria, expuso sobre la gestión local en el panel Destinos Turísticos Inteligentes.

Salta Hoy

08 / 09 / 2025

 

VER GALERÍA

 

La Municipalidad de Salta, a través del Ente de Turismo, participó del Foro Nacional de Turismo 2025 realizado en San Juan, uno de los encuentros más importantes del sector a nivel nacional.

En esta oportunidad, Fernando García Soria representó a la Ciudad de Salta, y formó parte del panel “Experiencias DTI de provincias argentinas”, donde compartió el plan de gestión turística de la ciudad, enmarcado en la estrategia de Destino Turístico Inteligente.

Durante dos jornadas de trabajo, representantes de distintos destinos de Argentina y Sudamérica intercambiaron experiencias, aprendizajes y desafíos para seguir potenciando el turismo como herramienta de transformación y generación de oportunidades.

La participación de la Municipalidad en este foro reafirma el compromiso de continuar posicionando a Salta como una ciudad referente en innovación, sostenibilidad e inclusión turística.

 

AM840

FM96.9

