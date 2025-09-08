Prisión perpetua para una mujer por el homicidio de su hijo de 11 años

El tribunal hizo lugar a la solicitud del Ministerio Público para que se remitan a la fiscalía de turno copias de las actas correspondientes a la declaración de una sobrina de la acusada, por la posible comisión del delito de falso testimonio.

El hecho ocurrió el 31 de agosto de 2023 en barrio Solidaridad. Ese día, la víctima ingresó sin vida al hospital Papa Francisco, con una grave lesión en la cabeza.

La autopsia determinó que el menor falleció por traumatismo encéfalo craneal grave por lesión punzopenetrante.

El tribunal colegiado estuvo integrado por los jueces los jueces Leonardo Feans, Martín Pérez y Francisco Mascarello. Por el Ministerio Público intervino el fiscal penal Santiago López Soto.