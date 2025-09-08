 imagen

Este martes en el Museo de la Ciudad se presenta el libro “Ecos de rotas cadenas”

La presentación de la obra será este 9 de septiembre a las 17:30 hs, con la presencia del autor, el Lic. Juan Ignacio Rosas en entrevista con la periodista María Josefina Rosas. Además, se sumará una puesta artística de danzas folclóricas.

08 / 09 / 2025

 

La Agencia Cultura Activa, a través de la Municipalidad de Salta y el Museo de la Ciudad, invita a la comunidad a participar de la presentación del libro “Ecos de rotas cadenas: Ensayos para la libertad”, del Lic. Juan Ignacio Rosas.

La obra se configura como un trabajo periodístico-literario que propone una mirada crítica sobre la sociedad y la visión distorsionada que muchas veces se ha construido en torno a la política. Desde una perspectiva reflexiva y comprometida, impulsa a trabajar conscientemente por una sociedad más justa, solidaria y resiliente.

En este marco, el texto recupera las voces y testimonios de grandes actores políticos que dejaron huellas en nuestro país, para recuperar la memoria democrática de su formación. La importancia de la política como herramienta de transformación social y la necesidad de una Latinoamérica libre, segura y grande, basada en los principios de ciencia, justicia y trabajo.

Busca despertar conciencias, fortalecer el pensamiento crítico y reafirmar el compromiso con el bien común, desde una perspectiva ética y pedagógica. Una invitación a debatir, charlar y llegar a algunas respuestas o plantear muchas preguntas más.

La exposición estará a cargo del autor, en entrevista con la periodista María Josefina Rosas. Además, se sumará una puesta artística de danzas folclóricas a cargo de los bailarines Emilce Lizardo y Gonzalo Rosas, que enriquecerán la jornada con música y arte.

La cita será este martes 9 de septiembre, a las 17:30 horas, en el Museo de la Ciudad (La Florida 97), con entrada libre y gratuita. Se invita a vecinos y amantes de la lectura a sumarse y colaborar con alimentos no perecederos, que serán destinados al club de abuelos de barrio Ceferino “Viviana Zerpa”.

 

