Control de carnets, guías de pesca y concursos en el dique Cabra Corral

Durante el fin de semana se realizó en el embalse ubicado en Coronel Moldes la verificación de carnets habilitantes, concursos y guías de pesca. Personal del Programa Biodiversidad recordó y notificó a propietarios y operadores de catamaranes sobre la legislación que regula estas actividades. Además, labraron actas a aquellos que estaban incumpliendo dichas normativas.

La jefa del Programa Biodiversidad, Mariana Chanampa, informó que los concursos de pesca están prohibidos por la Ley Provincial Nº 5513 de Conservación de la Fauna Silvestre, y su Decreto Reglamentario Nº 120/99. Ese tipo de actividades son ilegales, ya que atentan contra la conservación de la fauna ictícola y el uso responsable de los diques.

La participación en ese tipo de concursos no autorizados puede derivar en sanciones legales. Por ello, se instó a pescadores y organizadores a no promover ni sumarse a concursos clandestinos, priorizando siempre la pesca deportiva responsable y con los permisos correspondientes.

También, explicaron a los pescadores y prestadores de servicios acerca de la importancia de cumplir con las normativas para la conservación de la biodiversidad, el cuidado de los diques y el sostenimiento de la pesca como actividad recreativa y turística sustentable.

Con estas medidas, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable reafirma su compromiso con la protección de la biodiversidad, la educación ambiental y la prevención de concursos ilegales de pesca, promoviendo el uso responsable de los recursos naturales en la provincia.

