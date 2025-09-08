 imagen

Fiesta del Milagro: construyen nueva caminería en la rotonda del Peregrino

El objetivo de la obra es brindar más comodidad a los creyentes que ingresen al predio para encender y depositar las velas en las imágenes en honor a los Santos Patronos Tutelares de la ciudad. 

Salta Hoy

08 / 09 / 2025

 

En el marco de la fiesta del Milagro, la Municipalidad se encuentra construyendo una caminería interna dentro del predio de la rotonda del Peregrino, también conocida como la rotonda de Limache.

Se trata de un sector para el ingreso al predio y un circuito hasta donde se encuentran las imágenes a gran escala del Señor y la Virgen del Milagro.

El objetivo de la obra es brindar mayor comodidad a los peregrinos que circulen por la avenida Ex Combatientes de Malvinas y deseen entrar a la rotonda por el sector este de la misma.

Una vez dentro, los creyentes podrán circular por la caminería interna y colocar las ofrendas o las tradicionales velas a los pies de las imágenes que se encuentren en el sector oeste de la rotonda.

Es importante aclarar que, la obra está prevista que sea utilizada en ocasiones especiales y no para un uso cotidiano debido a la constante circulación de vehículos.

Los trabajos se están llevando a cabo con recursos propios y personal municipal de la Planta Hormigonera.

