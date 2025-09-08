Más de 2600 personas fueron asistidas en guardias hospitalarias durante el fin de semana

El Sistema de Emergencia Médica para Accidentes y Catástrofes (SAMEC) realizó un total de 390 atenciones prehospitalarias entre las 7 del viernes 5 y las 7 del lunes 8 de septiembre.

Las emergencias más frecuentes incluyeron heridas por arma blanca, accidentes de tránsito, pérdidas de conocimiento y asistencia en eventos de concurrencia masiva.

Además, se realizó un vuelo sanitario de Orán a Salta, trasladando a una niña de 3 años.

Desde el sábado 6, con el inicio de la novena, se sumó un puesto médico de avanzada, al lado de la iglesia sobre calle España. En el horario de 8 a 0, con un médico, enfermeros, estudiantes de enfermería y cuerpos de rescate. Además dispone de un móvil de alta complejidad, en el fin de semana fueron asistidas 200 personas.

Materno Infantil

El hospital Materno Infantil reportó, desde las 20 horas del viernes hasta las 9 del lunes, las siguientes novedades:

En la guardia de adultos se atendieron 232 pacientes, de los cuales 39 fueron hospitalizados. Hubo 96 de ginecología, 64 atenciones de obstetricia y 34 de clínica médica.

En la guardia pediátrica, ingresaron 636 pacientes, de los cuales 40 fueron hospitalizados. Entre las causas de urgencia se contabilizan 181 por patologías respiratorias, 67 por gastroenteritis, 75 traumatismos varios, 3 por mordedura de perros, 1 intoxicados, 1 influencia, 1 quemado y 1 accidentes de tránsito.

Hubo 21 nacidos vivos: 11 hombres y 10 mujeres.

San Bernardo

En el hospital San Bernardo, durante el fin de semana, se atendieron por guardia 759 consultas. De los cuales 657 fueron ambulatorios.

De los pacientes atendidos, 152 fueron hospitalizados.

Hubo 69 personas accidentadas, de las cuales 31 fueron por siniestros de tránsito:

24 motociclistas

1 ciclistas

2 automovilistas

1 transeúntes

3 transporte público

También, entre las asistencias por guardia, se contabilizaron 33 pacientes derivados por otros centros sanitarios.

Papa Francisco

En el hospital Papa Francisco se atendieron 209 pacientes durante el fin de semana, 193 fueron por ingreso ambulatorio. Entre las causas, 5 por derivaciones de otros establecimientos de salud, 11 por accidente, 1 por arma blanca, 4 por accidentes de tránsito y otros 6.

Señor del Milagro

Durante el fin de semana, la guardia de emergencias del hospital Señor del Milagro atendió a 393 personas. Los requerimientos médicos, en su mayoría fueron por casos de rinofaringitis aguda, gastroenteritis, faringitis y bronquitis aguda.

Arturo Oñativia

El hospital Arturo Oñativia atendió 34 consultas por guardia de emergencias durante el fin de semana, siendo las principales causas: infección del tracto urinario, abdomen agudo, diabetes mellitus y emergencia hipertensiva.

Miguel Ragone

El Hospital Dr. Miguel Ragone informa que durante el fin de semana, se registró la atención de 26 consultas entre psicológicas y psiquiátricas en la guardia.