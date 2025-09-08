 imagen

El Gobierno trabaja para profundizar el intercambio comercial con Portugal

Funcionarios provinciales se reunieron con el embajador de Portugal Gonçalo Nuno Teles Gomes, y detallaron la diversidad productiva de Salta. “Con tantas riquezas naturales y una variedad de cadenas productivas, lo que nos frena es la falta de infraestructura logística”, señaló de los Ríos.

08 / 09 / 2025

 

En una reunión impulsada por el representante de Relaciones Internacionales de Salta, Julio Argentino San Millán, el ministro de Producción y Desarrollo Sustentable Martín de los Ríos se reunió con el embajador de Portugal en Argentina, Gonçalo Nuno Teles Gomes.

Los tres funcionarios participaron el jueves pasado en el evento Endeavor y ponderaron la perspectiva y el aporte que realiza esta organización. Además, el titular de la cartera productiva puso en valor el trabajo que realiza el Gobierno Provincial para potenciar el emprendimiento, desde co-organizar este tipo de actividades hasta las Ferias Potencias que se desarrollan en distintas ciudades del interior provincial y capital.

Además, deslumbró al diplomático europeo, destacando las particularidades de Salta, su diversidad de climas y la variedad de cadenas productivas que son posibles a partir de su geografía.

Salta exporta casi 3,5 millones de dólares en poroto y tabaco a Portugal. Y el objetivo es profundizar convenios de cooperación que permitan a otros productores salteños acceder a ese mercado, que es central en la Unión Europea.

