Miguel Russo por ahora no vuelve a trabajar en Boca

Russo estuvo internado entre el martes y el viernes en la clínica Fleni, cuando obtuvo el alta médica. Desde el club priman la cautela y la contención. Se prioriza su salud y no hay presiones por su retorno inmediato.

“Queremos que Miguel se recupere tranquilo. El trabajo no cambió en nada. Lo esperamos”, fue la frase que se oyó en Ezeiza. Con la decisión lógica de seguir con el cuerpo técnico en el corto plazo y dejar que se desarrollen las cosas. Si la ausencia se extendiera, Boca debería evaluar y considerar alternativas, aunque por ahora no está en discusión.

Quiénes lo cubren en las prácticas

Por lo pronto, el entrenamiento en Boca volvió a estar a cargo de Claudio Úbeda, acompañado por Juvenal Rodríguez, tal como ocurrió durante la semana pasada. Ellos están dirigiendo las prácticas con normalidad. Cada uno goza de la absoluta confianza de Russo y de Riquelme.

Las tres victorias consecutivas ayudaron también que el momento que atraviesa el DT se tomara con cierta calma y no se volviera en una nueva crisis.

La postura de la familia

Si bien Russo será seguido de cerca por los médicos y su vuelta dependerá de eso, su familia lógicamente juega un papel importante. Porque hace tiempo que quieren que deje de trabajar e incluso nunca vieron con buenos ojos la vuelta a Boca, donde las presiones son mucho mayores que en Central y San Lorenzo.

Es un tironeo entre el DT y la familia. Él queriendo seguir metido en el fútbol, trabajando pese a todo. Ellos queriendo que se descanse y se cuide, haciendo caso a la recomendación médica. “En Rosario estábamos tranquilos”, se escuchó decir a alguien muy cercano al técnico.