Punto de Encuentro

Conducción: Lorena Medina

60 Municipios

Red Federal de Información local.

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Se realizará un taller gratuito de RCP y primeros auxilios zona norte

Será este miércoles 10, en el horario de 17 a 19, en el centro vecinal del barrio Ciudad del Milagro, ubicado en Tte. Mayol 700, La formación otorga puntaje docente. Las inscripciones se reciben a través del WhatsApp 3872158121.

Salta Hoy

08 / 09 / 2025

 

La Municipalidad de Salta, a través del programa «La Escuela en los Barrios», brindará un taller gratuito de RCP y primeros auxilios.

La capacitación, a cargo del Dr. Bernardo Biella, se llevará a cabo este miércoles 10, 17 a 19, en el centro vecinal ubicado en Tte. Mayol 700, en barrio Ciudad del Milagro.

Durante la capacitación, se brindarán técnicas y recomendaciones clave para la reanimación cardiopulmonar, el uso del desfibrilador y la atención primaria en situaciones críticas hasta la llegada de profesionales de la salud.

La actividad otorga puntaje docente. Los interesados en participar pueden inscribirse a través de WhatsApp al 3872158121.

