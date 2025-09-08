Casa de la Cultura: Feria Artesanal “Hecho en la Tierra del Milagro”
Del 8 al 17 de septiembre de 10 a 22 horas, las diferentes Asociaciones de Artesanos del Mercado Artesanal de Salta exhibirán y pondrán a la venta artesanías auténticas de la Provincia. Entrada gratuita.
Salta Hoy
La Feria Artesanal “Hecho en la Tierra del Milagro” es una iniciativa que tiene como objetivo promover la venta de productos artesanales, fomentar las tradiciones, conservar la riqueza cultural de la Provincia de Salta y contribuir directamente al sustento económico del artesano y su familia.
La misma se llevará a cabo desde hoy lunes 8 al miércoles 17 de septiembre de 10 a 22 horas en el hall de ingreso de la Casa de la Cultura, Caseros 460, con entrada gratuita. La inauguración y rueda de prensa se realizará el martes 9 de septiembre a horas 11.
Participan de la Feria: Asociación de Artesanos Unidos; Cooperativa de Trabajo Artesanos de Oficio Limitada; Asociación Intip Churin; Cooperativa de Trabajadores Artesanos Salta la Linda Limitada; Asociación Olas de Cultura; Comunidad Coyas Unidos; Asociación Salteña del Valle de Animaná; Asociación Caykus Artesanos Salteños; Asociación de Artesanos Caimanta; Emprendedores del Norte y Cooperativa de Productores Vitivinícolas Cafayate Valles Calchaquíes Limitada.