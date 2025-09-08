Nuevos residentes se incorporan a hospitales escuelas para fortalecer el sistema de salud

El Ministerio de Salud Pública informa la incorporación de 76 nuevos profesionales al sistema de residencias y de 31 nuevos jefes de residentes, lo cual es fundamental para fortalecer la formación de posgrado y la atención médica en la provincia.

Los nuevos residentes, 65 de ellos con becas provinciales, iniciaron su formación en diversas especialidades en los principales hospitales salteños. Su capacitación, que se extenderá por un período de 3 a 4 años, se complementará con un año de servicio obligatorio a la provincia al finalizar, asegurando así un compromiso a largo plazo con la comunidad y el sistema de salud pública.

“La incorporación de estos nuevos residentes no solo representa un gran paso en su carrera profesional, sino que también es una inversión para el futuro de la salud en la provincia”, afirmó el jefe de programa de Residencia, Juan José Vargas. “Su compromiso y dedicación son fundamentales para seguir mejorando la calidad de la atención que brindamos a todos los salteños”.

Los residentes, se formarán en especialidades claves como: Psicología Comunitaria, Nutrición, Trabajo Social, Psicología, Obstetricia, Nefrología, Kinesiología Intensivista, Enfermería con orientación en A.P.S, Enfermería con orientación en Materno Infantil, Cardiología Clínica, Psiquiatría, Anestesiología, Neurología, Cirugía General, Clínica Médica, Traumatología y Ortopedia, Terapia Intensiva del Adulto, Gastroenterología, Hematología, Enfermería con orientación en Terapia Intensiva del Adulto, Clínica Médica Integral, Medicina General y Familiar, Reumatología, Odontopediatría, Obstétricas, Salud Mental Infanto Juvenil, PB Neurología Infantil, PB Neonatología, Tocoginecología, Pediatría, Cirugía Infantil, Oftalmología, Epidemiología, MODiagnóstico por Imágenes.

La formación se llevará a cabo en los hospitales escuelas y servicios de la provincia, incluyendo el AONorte, General Güemes, Arturo Oñativia, Papa Francisco, Ragone, San Bernardo, Señor del Milagro y el Materno Infantil, además de la Sala de Situación de Epidemiología y el Tomógrafo del Estado.

Junto a los nuevos ingresantes, asumieron un total de 31 nuevos jefes de residentes para diversas especialidades, quienes tendrán la responsabilidad de guiar y formar a los profesionales en su etapa de posgrado. Este rol es fundamental para garantizar la excelencia en la capacitación y el correcto funcionamiento de los servicios hospitalarios.

Esta instancia no sólo consolida la formación profesional de los médicos salteños, sino que también garantiza la provisión de recursos humanos de alta calidad.

Cargos Vacantes de Residencias para Readjudicación

Para cubrir los cargos que no fueron asignados en la primera instancia, se abre una nueva etapa con un total de 31 cupos vacantes en diferentes especialidades y hospitales de la provincia. Los profesionales interesados en postularse pueden hacerlo en las siguientes ubicaciones:

*Hospital Dr. Arturo Oñativia: 1 cupo en Nutrición Clínica, 1 en Anatomía Patológica y 1 en Endocrinología.

*Hospital Sr. del Milagro: 2 cupos en Infectología y 6 en Medicina Familiar.

*Hospital Dr. Joaquín Castellanos (Güemes): 1 cupo en Obstétricas (RIAPS) y 2 en Medicina Familiar.

*Hospital San Bernardo: 2 cupos en Farmacia Hospitalaria, 2 en Bioquímica, 3 en Terapia Intensiva y 1 en Urología.

*Hospital Público Materno Infantil: 1 cupo en Cirugía Infantil, 2 en Terapia Intensiva Pediátrica, 3 en Pediatría, 1 en Neonatología y 1 en Obstétricas.

*Hospital Pte. Juan Domingo Perón (Tartagal): 3 cupos en Medicina Familiar, 2 en Tocoginecología y 2 en Pediatría.

*Hospital San Vicente de Paul (Orán): 2 cupos en Medicina Familiar, 3 en Tocoginecología, 3 en Pediatría y 3 en Cirugía General.

*Hospital Melchora Figueroa de Cornejo (Rosario de la Frontera): 3 cupos en Medicina Familiar.

El proceso de readjudicación se llevará a cabo según el siguiente cronograma:

*Inscripción en SISA: 15 y 16 de septiembre.

*Presentación de documentación en sedes: Hasta el 16 de septiembre a las 13:00 hs.

*Examen para residencias Jurisdiccionales: 18 de septiembre en el *Hospital Público Materno Infantil (HPMI).

*Publicación de orden de mérito: 23 de septiembre.

*Ingreso a residencias: 1 de octubre.