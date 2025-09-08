 imagen

Nuevo aniversario de la Dirección General de Drogas Peligrosas de la Policía

El acto fue presidido por el ministro de Seguridad y Justicia, Gaspar Solá Usandivaras. Destacó el importante trabajo que viene realizando la Dirección con el secuestro de más de 857 kilos de droga en lo que va del año, los más de 7 mil procedimientos y 360 puestas a disposición de la Justicia, por venta de sustancias prohibidas.

Salta Hoy

08 / 09 / 2025

 

El ministro de Seguridad y Justicia, Gaspar Solá Usandivaras, encabezó el acto por el XXXVI aniversario de la Dirección General de Drogas Peligrosas de la Policía de Salta. Estuvo acompañado por el secretario de Seguridad, Nicolás Avellaneda y el jefe de la Policía, Diego Bustos.

En ese marco, el funcionario destacó el profesionalismo de las autoridades y miembros del área, uno de los pilares clave en el trabajo de seguridad, al entender que Salta es una provincia que hace contención en el ingreso de droga al país. Resaltó la importancia del trabajo coordinado con el Ministerio Público Fiscal, entre las Fuerzas de Seguridad para combatir el narcotráfico.

El funcionario se refirió también a la importancia de trabajo preventivo en los barrios  dando respuesta a la demanda social sobre el narcomenudeo. En ese sentido, indicó que más de 5 millones de dosis de droga no fueron distribuidas en los barrios, tras el secuestro de más de 857 kilos de droga en lo que va del año en la provincia, se realizaron 7 mil procedimientos y más de 360 personas fueron puestas a disposición de la Justicia vinculadas a la venta de sustancias prohibidas.
En la oportunidad, se entregaron reconocimientos a personal destacado por su desempeño.

Cabe destacar que la Dirección General de Drogas Peligrosas cuenta con más de 450 investigadores y más de 30 sedes en la provincia.

Participaron del acto la fiscal de la Procuraduría de Narcocriminalidad Mariana Gamba, el fiscal auxiliar Jorge Vilte, secretario de la PROCUNAR, Julián Aguirre, el subjefe Walter Toledo, el  director General de Drogas Peligrosas, Pedro Liendro, el subdirector Julio Hoyos, entre otras autoridades.
 

AM840

FM96.9

