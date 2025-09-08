Policía asistió a una menor descompensada en el Parque Sur

El hecho se registró en horas de la mañana y ante la alerta acudió al lugar personal policial del destacamento San Carlos. Al llegar la niña se encontraba con familiares desvanecida.

Tras la maniobra de primeros auxilios logró que la paciente arrojara la golosina que le obstruía las vías respiratorias. Fue estabilizada hasta el arribo de profesionales de la salud del SAMEC.