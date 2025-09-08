 imagen

EN VIVO 19:00 a 20:00 HRS

Punto de Encuentro

Conducción: Lorena Medina

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

Policía asistió a una menor descompensada en el Parque Sur

El pedido de auxilio fue emitido por la familia. Se trataba de una niña de 7 años quien se había ahogado con una golosina y presentaba dificultades para respirar. El efectivo realizó maniobras de primeros auxilios hasta que la menor fue compensada.

Salta Hoy

08 / 09 / 2025

 

VER GALERÍA

 

El hecho se registró en horas de la mañana y ante la alerta acudió al lugar personal policial del destacamento San Carlos. Al llegar la niña se encontraba con familiares desvanecida.

Tras la maniobra de primeros auxilios logró que la paciente arrojara la golosina que le obstruía las vías respiratorias. Fue estabilizada hasta el arribo de profesionales de la salud del SAMEC.

