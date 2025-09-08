 imagen

EN VIVO 01:00 a 4:00 HRS

Música Programada

PROX. 04:00 a 5:00 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 05:00 a 5:30 HRS

 

Hermandad Tibetana

Un espacio de la Organización Internacional Katmandú.

PROX. 05:30 a 6:00 HRS

 

Nuevo Milenio

Nuevo Milenio

PROX. 06:00 a 6:30 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 06:30 a 8:00 HRS

 

Buscando Señales

Resume la información más importante a primera hora de la mañana, abordando  temas de actualidad, política local y nacional, economía y finanzas, tecnología, medio ambiente, salud, vinos de altura y mucho más.

PROX. 08:00 a 9:00 HRS

 

Control Ciudadano

Programa de asesoramiento sobre los derechos del consumidor.  También hay columnistas especializados en el área previsional y de derecho laboral.

PROX. 09:00 a 11:00 HRS

 

Sin Filtro

Magazine informativo y de opinión.

PROX. 11:00 a 13:00 HRS

 

El mediodía de Radio Salta

El mediodía de Radio Salta, con Daniel Chocobar, Nelson Colque y Pablo Ferrer.

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Área Chica

Programa Deportivo 

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

El Registro Civil promueve el acceso a trámites y servicios registrales en la UNSa

Ambos organismos firmaron un convenio para llevar adelante operativos de identificación, tanto en la Capital como en las sedes del interior. Además, se avanza en la instalación de una oficina del Registro Civil dentro del predio universitario.

Salta Hoy

08 / 09 / 2025

 

VER GALERÍA

 

La subsecretaria del Registro Civil, Fernanda Ubiergo, junto al rector de la Universidad Nacional de Salta, Miguel Nina, firmaron un convenio específico de cooperación mediante el cual las partes establecen una relación de mutua colaboración con el fin de facilitar el acceso de estudiantes, docentes y personal no docente a diversos trámites y servicios registrales. Asimismo, el convenio promueve el respeto por los derechos de la identidad.

Por otra parte, se avanzó en la planificación para habilitar una oficina del Registro Civil en las instalaciones de la UNSa. Cabe recordar que cada apertura de nuevas oficinas requiere la autorización del RENAPER, lo que implica un proceso de gestión. Al mismo tiempo, la Casa de Altos Estudios debe proporcionar el espacio físico y el personal, que será capacitado por el Registro Civil para la toma de trámites identificatorios.

En el día de hoy también dio inicio un operativo de identificación en la Universidad Nacional de Salta, por el cual el móvil del Registro Civil permanecerá hasta el viernes 12 de septiembre, en la playa de ingreso al edificio educativo, ubicado en Av. Bolivia 5.150.

Las autoridades recorrieron el operativo destacando el trabajo conjunto entre las instituciones públicas. En este marco, Ubiergo expresó que: “el Registro Civil realiza un trabajo de contención que el gobernador Sáenz nos pide, y es estar presente en todos los sectores, sobre todo junto a la juventud y la niñez, que son el futuro de la Patria”.

Participaron de la firma del convenio y de la recorrida por el operativo, por parte de la UNSa: la vicerrectora María Martearena, el secretario general Alberto Mariscal, el secretario de Bienestar Universitario Luis Portelli y la subsecretaria de Asuntos Estudiantiles Mariana Tapia. En representación del Registro Civil acompañó el director de Recursos Humanos, Miguel Camponovo.

