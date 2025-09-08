El Registro Civil promueve el acceso a trámites y servicios registrales en la UNSa

La subsecretaria del Registro Civil, Fernanda Ubiergo, junto al rector de la Universidad Nacional de Salta, Miguel Nina, firmaron un convenio específico de cooperación mediante el cual las partes establecen una relación de mutua colaboración con el fin de facilitar el acceso de estudiantes, docentes y personal no docente a diversos trámites y servicios registrales. Asimismo, el convenio promueve el respeto por los derechos de la identidad.

Por otra parte, se avanzó en la planificación para habilitar una oficina del Registro Civil en las instalaciones de la UNSa. Cabe recordar que cada apertura de nuevas oficinas requiere la autorización del RENAPER, lo que implica un proceso de gestión. Al mismo tiempo, la Casa de Altos Estudios debe proporcionar el espacio físico y el personal, que será capacitado por el Registro Civil para la toma de trámites identificatorios.

En el día de hoy también dio inicio un operativo de identificación en la Universidad Nacional de Salta, por el cual el móvil del Registro Civil permanecerá hasta el viernes 12 de septiembre, en la playa de ingreso al edificio educativo, ubicado en Av. Bolivia 5.150.

Las autoridades recorrieron el operativo destacando el trabajo conjunto entre las instituciones públicas. En este marco, Ubiergo expresó que: “el Registro Civil realiza un trabajo de contención que el gobernador Sáenz nos pide, y es estar presente en todos los sectores, sobre todo junto a la juventud y la niñez, que son el futuro de la Patria”.

Participaron de la firma del convenio y de la recorrida por el operativo, por parte de la UNSa: la vicerrectora María Martearena, el secretario general Alberto Mariscal, el secretario de Bienestar Universitario Luis Portelli y la subsecretaria de Asuntos Estudiantiles Mariana Tapia. En representación del Registro Civil acompañó el director de Recursos Humanos, Miguel Camponovo.