Saenz, sobre la elecciones de Buenos Aires En su cuenta en la red social "X", el gobernador salteño hizo refrencia al triunfo del PJ bonaerense. "No más discursos de odio, nada bueno puede construirse desde ahí. No volver al pasado, discutir el presente y construir el futuro, ese debe ser nuestro Norte" indicó el primer mandatario.