Saenz, sobre la elecciones de Buenos Aires
En su cuenta en la red social "X", el gobernador salteño hizo refrencia al triunfo del PJ bonaerense. "No más discursos de odio, nada bueno puede construirse desde ahí. No volver al pasado, discutir el presente y construir el futuro, ese debe ser nuestro Norte" indicó el primer mandatario.
Salta Hoy
08 / 09 / 2025
El posteo del salteño inicia: "En las distintas elecciones provinciales, el mensaje de las urnas es un claro llamado de atención que el Gobierno nacional debe escuchar con grandeza, humildad, respeto y humanidad"...