 imagen

EN VIVO 19:00 a 20:00 HRS

Punto de Encuentro

Conducción: Lorena Medina

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

Alerta por vientos fuertes en el oeste de Salta y viento efecto zonda en los Valles

El alerta nivel amarillo emitido por el Servicio Meteorológico Nacional abarcará la Puna de los departamento Cachi, La Poma, Los Andes y Molinos durante casi toda la jornada.

Salta Hoy

08 / 09 / 2025

 

VER GALERÍA

 

El área será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 70 km/h, con ráfagas que pueden superar los 100 km/h, especialmente en los niveles más altos.

También rige un alerta nivel amarillo por viento efecto zonda en los Valles.

El área de cobertura comprende los Valles de Cachi, Cafayate, Chicoana, La Caldera, La Poma, Molinos, Rosario de Lerma y San Carlos. 

La región podrá ser afectada por viento zonda con velocidades estimadas entre 40 y 60 km/h, con ráfagas que pueden superar los 70 km/h de manera puntual. 

Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, un aumento repentino de la temperatura y condiciones de humedad relativa muy bajas.

 

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO