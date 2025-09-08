Alerta por vientos fuertes en el oeste de Salta y viento efecto zonda en los Valles

El área será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 70 km/h, con ráfagas que pueden superar los 100 km/h, especialmente en los niveles más altos.

También rige un alerta nivel amarillo por viento efecto zonda en los Valles.

El área de cobertura comprende los Valles de Cachi, Cafayate, Chicoana, La Caldera, La Poma, Molinos, Rosario de Lerma y San Carlos.

La región podrá ser afectada por viento zonda con velocidades estimadas entre 40 y 60 km/h, con ráfagas que pueden superar los 70 km/h de manera puntual.

Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, un aumento repentino de la temperatura y condiciones de humedad relativa muy bajas.