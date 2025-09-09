En dos horas se registraron cuatro accidentes en la mañana con heridos leves
El primero se produjo a las 6:00 en la Ruta Nacional 68. Un automóvil que estaba estacionado comenzó a desplazarse, pero no advirtió que circulaba una motocicleta y se produjo el siniestro.
Salta Hoy
09 / 09 / 2025
[Foto hospital de Cerrillos]
El conductor de la moto resultó con politraumatismo en una pierna y fue derivado al Hospital Santa Teresita de Cerrillos.
Minutos antes de las 8:00 en Barrio Santa Ana, a la altura de la parroquia, se produjo el choque entre una camioneta y una motocicleta con un herido leve.
A la misma hora, pero en la zona norte, en calle Jaime Durán y Alberto Einstein, de Barrio Parque Belgrano, el choque entre un automóvil y una motocicleta también con un herido leve.
A todo esto, a las 8:00 en barrio Santa Cecilia, zona sudeste de la capital, en la avenida Felipe Varela, se produjo el accidente entre un taxi y un ciclista donde se desplazaba un hombre con un menor de edad.
Afortunadamente resultaron con lesiones que no revisten gravedad.