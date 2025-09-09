 imagen

EN VIVO 16:00 a 17:00 HRS

La Tarde con Amigos

Conducción: Leonardo Tejerina

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

En dos horas se registraron cuatro accidentes en la mañana con heridos leves

El primero se produjo a las 6:00 en la Ruta Nacional 68. Un automóvil que estaba estacionado comenzó a desplazarse, pero no advirtió que circulaba una motocicleta y se produjo el siniestro.

Salta Hoy

09 / 09 / 2025

 

[Foto hospital de Cerrillos]

El conductor de la moto resultó con politraumatismo en una pierna y fue derivado al Hospital Santa Teresita de Cerrillos. 

Minutos antes de las 8:00 en Barrio Santa Ana, a la altura de la parroquia, se produjo el choque entre una camioneta y una motocicleta con un herido leve. 

A la misma hora, pero en la zona norte, en calle Jaime Durán y Alberto Einstein, de Barrio Parque Belgrano, el choque entre un automóvil y una motocicleta también con un herido leve. 

A todo esto, a las 8:00 en barrio Santa Cecilia, zona sudeste de la capital, en la avenida Felipe Varela, se produjo el accidente entre un taxi y un ciclista donde se desplazaba un hombre con un menor de edad.

Afortunadamente resultaron con lesiones que no revisten gravedad. 

 

AM840

FM96.9

