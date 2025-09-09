Parque Sur: Una nena se ahogaba con una golosina y fue auxiliada por un policía
El hecho se registró ayer y ante la alerta acudió al lugar personal policial del destacamento San Carlos. Al llegar la niña se encontraba con familiares desvanecida.
09 / 09 / 2025
Tras la maniobra de primeros auxilios logró que la pequeña expulsara la golosina que le obstruía las vías respiratorias.
Fue estabilizada hasta el arribo del Samec y luego derivada al Hospital Materno Infantil para su control.