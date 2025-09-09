 imagen

EN VIVO 16:00 a 17:00 HRS

La Tarde con Amigos

Conducción: Leonardo Tejerina

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Parque Sur: Una nena se ahogaba con una golosina y fue auxiliada por un policía

El hecho se registró ayer y ante la alerta acudió al lugar personal policial del destacamento San Carlos. Al llegar la niña se encontraba con familiares desvanecida.

Salta Hoy

09 / 09 / 2025

 

Tras la maniobra de primeros auxilios logró que la pequeña expulsara la golosina que le obstruía las vías respiratorias.  

Fue estabilizada hasta el arribo del Samec y luego derivada al Hospital Materno Infantil para su control.

AM840

FM96.9

