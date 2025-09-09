El próximo jueves se realizará la primera jornada “Reciclatón”

Se puede llevar papeles, cartones, latas de aluminio y cajas de tetrabrik limpias, según explicó Ramiro Ragno, director General de Ambiente.

Indicó que también se recibirá aceite comestible vegetal usado, artículos electrónicos o electrodomésticos en desuso.

Ragno aclaró que no se recibirán pilas, vidrios ni baterías.

El “Reciclatón” se realizará el próximo jueves 11 de septiembre de 10 a 17 horas en la playa de estacionamiento del Portal Salta Shopping, frente al Hospital Materno Infantil.