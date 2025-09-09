El próximo jueves se realizará la primera jornada “Reciclatón”
Es organizado por la Municipalidad de Salta y todo será entregado a las cooperativas de reciclaje del Vertedero San Javier.
Se puede llevar papeles, cartones, latas de aluminio y cajas de tetrabrik limpias, según explicó Ramiro Ragno, director General de Ambiente.
Indicó que también se recibirá aceite comestible vegetal usado, artículos electrónicos o electrodomésticos en desuso.
Ragno aclaró que no se recibirán pilas, vidrios ni baterías.
El “Reciclatón” se realizará el próximo jueves 11 de septiembre de 10 a 17 horas en la playa de estacionamiento del Portal Salta Shopping, frente al Hospital Materno Infantil.