El próximo jueves se realizará la primera jornada “Reciclatón”

Es organizado por la Municipalidad de Salta y todo será entregado a las cooperativas de reciclaje del Vertedero San Javier.

Salta Hoy

09 / 09 / 2025

 

Se puede llevar papeles, cartones, latas de aluminio y cajas de tetrabrik limpias, según explicó Ramiro Ragno, director General de Ambiente.  

Indicó que también se recibirá aceite comestible vegetal usado, artículos electrónicos o electrodomésticos en desuso. 

Ragno aclaró que no se recibirán pilas, vidrios ni baterías. 

El “Reciclatón” se realizará el próximo jueves 11 de septiembre de 10 a 17 horas en la playa de estacionamiento del Portal Salta Shopping, frente al Hospital Materno Infantil. 

 

