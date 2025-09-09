Juicio por la red narco en la Cárcel de Villa Las Rosas: Hoy comenzaron los alegatos
La recepción de los alegatos de las partes seguirá hasta el viernes para reanudarse el martes, siempre en el Salón de Grandes Juicios. Inicialmente el veredicto en esta causa se conocería el martes 23.
Los imputados son veinte. Los funcionarios del Servicio Penitenciario son juzgados por exacciones ilegales agravadas: concusión; comercialización de estupefacientes agravada por la participación de más de tres personas.
Los otros implicados (internos y familiares) están acusados por comercialización de estupefacientes agravada por la participación de más de tres personas realizada en un lugar de detención, y asociación ilícita, en concurso real.