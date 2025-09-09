Juicio por la red narco en la Cárcel de Villa Las Rosas: Hoy comenzaron los alegatos

Los imputados son veinte. Los funcionarios del Servicio Penitenciario son juzgados por exacciones ilegales agravadas: concusión; comercialización de estupefacientes agravada por la participación de más de tres personas.

Los otros implicados (internos y familiares) están acusados por comercialización de estupefacientes agravada por la participación de más de tres personas realizada en un lugar de detención, y asociación ilícita, en concurso real.



