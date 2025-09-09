El suicidio puede prevenirse con escucha y acompañamiento
El 10 de septiembre es el Día Mundial para la Prevención del Suicidio. La fecha fue impulsada por la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio y la Organización Mundial de la Salud, para generar conciencia en la población de que el suicidio se puede prevenir.
Salta Hoy
09 / 09 / 2025
Para realizar consultas para atención profesional se puede concurrir al Centro de Salud u hospital más cercano al domicilio.
La Secretaría de Salud Mental y Adicciones del Ministerio de Salud Pública cuenta con un Grupo Interdisciplinario de Abordaje Familiar en Episodios de Suicidio o Intento de Suicidio para acompañamiento y contención de familiares y allegados.
El servicio funciona dentro de las instalaciones del centro de salud N° 63 “Dr. Roberto Nazr”, ubicado en avenida Sarmiento 655, de la ciudad de Salta, en el horario de lunes a viernes de 7 a 15. También brinda asistencia a través del teléfono (0387) 4213387.