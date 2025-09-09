 imagen

EN VIVO 16:00 a 17:00 HRS

La Tarde con Amigos

Conducción: Leonardo Tejerina

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

Escándalo en Rosario de Lerma por la reforma de la Carta Orgánica Municipal de la comuna

Piden 88 millones de pesos para el funcionamiento de la Convención Constituyente. La convención sesionará dos veces por semana, lo que equivale a 24 jornadas en total.

Salta Hoy

09 / 09 / 2025

 

VER GALERÍA

 

El convencional Juan Domingo “Lamparita” Córdoba defendió por Radio Salta la necesidad de un presupuesto para la redacción de la Carta Orgánica. 

“Nuestros sueldos serán ad honorem, pero necesitamos el dinero para gastos de pago de salarios de los asesores letrados, secretarios y varios empleados y otros”, dijo.

Aclaró que el intendente rosarino ni siquiera ofreció un espacio físico para el funcionamiento de la Convención. 

“Por eso necesitamos presupuesto para el alquiler de las oficinas, además de las fotocopias y los refrigerios”, dijo Córdoba.

 

AM840

FM96.9

