Escándalo en Rosario de Lerma por la reforma de la Carta Orgánica Municipal de la comuna

El convencional Juan Domingo “Lamparita” Córdoba defendió por Radio Salta la necesidad de un presupuesto para la redacción de la Carta Orgánica.

“Nuestros sueldos serán ad honorem, pero necesitamos el dinero para gastos de pago de salarios de los asesores letrados, secretarios y varios empleados y otros”, dijo.

Aclaró que el intendente rosarino ni siquiera ofreció un espacio físico para el funcionamiento de la Convención.

“Por eso necesitamos presupuesto para el alquiler de las oficinas, además de las fotocopias y los refrigerios”, dijo Córdoba.