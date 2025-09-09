Comenzó la obra de la autopista del Valle de Lerma

Esta es una obra que desde la Ruta Provincial 24 hasta El Carril, conectará las localidades intermedias del Valle de Lerma, impulsando su crecimiento en muchos aspectos.

Favorecerá el desarrollo de nuevos núcleos urbanos y viviendas, por la facilidad y el ahorro de tiempo para llegar a la Capital desde el Valle.

Este ahorro de tiempo además acercará más rápidamente servicios, brindando mayor seguridad vial y asistencia de salud, facilitando la llegada de bomberos y de ambulancias entre ambas localidades, las que actualmente sufren las dificultades de la Ruta Nacional 68 que siempre está congestionada, inundada o en malas condiciones.

También impulsará el turismo y el comercio, no sólo el ya instalado, sino nuevos emprendimientos como hotelería, colegios y clubes. “Los salteños del Valle de Lerma y del Valle Calchaquí vamos a estar todos un poco más cerca y con mejor calidad de vida”, añadió en este sentido el gobernador.

Los trabajos de construcción tendrán una duración de 36 meses. Incluirá siete nudos viales y tres puentes sobre los ríos Pulares y Rosario, y en la zona de Los Vallistos sobre las vías del ferrocarril.

Es una obra pensada para los próximos 50 años y estará preparada para que circulen hasta 40.000 vehículos diarios. Tendrá iluminación LED de última generación y cruces a distinto nivel para garantizar la continuidad de las rutas provinciales.

“Y se hará con fondos propios”, destacó Gonzalo Macedo, director de Vialidad de la provincia de Salta.

En la entrevista con Radio Salta, Macedo dio la razón al gobernador Gustavo Sáenz en su reclamo dirigido al Gobierno nacional por la falta de obras para el territorio provincial.

“El gobierno nacional prometió varias obras en el Pacto de Mayo y no cumplió”, dijo. ”Lamentablemente tenemos un atraso de 40 años en toda la red de caminos y rutas”, subrayó Macedo.