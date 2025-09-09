Médicos reclaman 2.400 millones de pesos al IPS y esta noche cortan el crédito
La presidente del Círculo Médico, Cristina Sánchez Wilde, dijo por Radio Salta que a las cero horas del miércoles se suspenderá la atención al IPS y que paralelamente los afiliados deberán abonar por las consultas y prácticas.
09 / 09 / 2025
Detalló que la deuda incluye más de $2.400 millones correspondientes a prácticas de junio, que vencieron en agosto.
“Esto genera mucha rabia”, manifestó.
Por otro lado Sánchez Wilde recordó que antes se había solicitado llevar el valor de la consulta a 20 mil pesos.