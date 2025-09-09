Línea 147: se incrementó en un 80% la atención al vecino

La Municipalidad de Salta dio un paso más en materia de modernización de sus servicios con la puesta en marcha de una nueva central telefónica en la Línea 147, el canal oficial de atención ciudadana.

Esta actualización tecnológica permitió mejorar la experiencia del vecino al momento de realizar solicitudes, reclamos, sugerencias o consultas vinculadas a los servicios de la comuna.

Durante agosto de 2025, la Línea 147 registró 4.250 llamadas ingresadas, 1.250 reportes generados y 440 mensajes grabados, lo que representa un incremento del 80% en la atención respecto al mismo mes de 2024, demostrando la eficacia de la modernización tecnológica.

De los reportes generados, 70% se encuentra en proceso de gestión por parte de las áreas responsables y el 30% ya fue finalizado.

La nueva central funciona mediante un sistema de líneas IP, brindando múltiples beneficios: menor tiempo de espera, mayor capacidad de atención simultánea, grabación y devolución de llamadas, re direccionamiento automático ante fallos, control de calidad, monitoreo en tiempo real y un registro preciso del historial de cada interacción.

La Línea 147 ofrece atención personalizada de lunes a viernes de 8 a 16. Fuera de ese horario, los vecinos pueden dejar un mensaje grabado y los operadores devolverán la llamada para resolver su pedido.

Además, la Municipalidad pone a disposición otros canales de atención, como la app Muni Salta, la línea de emergencias 105 y el sitio web oficial municipalidadsalta.gob.ar.