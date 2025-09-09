El Patio de las Empanadas atenderá en horario corrido durante la semana del Milagro

El predio del Patio de las Empanadas, ubicado en Avenida San Martín e Islas Malvinas, espera esta semana la visita de turistas, peregrinos y salteños en el horario corrido de 10:00 a 00:00, de lunes a lunes, ofreciendo en sus seis locales gastronómicos, una amplia variedad de comidas regionales.

En este espacioso y colonial espacio se puede disfrutar de las clásicas empanadas de carne cortada a cuchillo; pero además otras variantes de esta típica comida argentina, como ser empanadas de pollo, de queso, matambre, mondongo, caprese, choclo, espinaca y ricota.

Además, la oferta gastronómica se completa con humitas de choclo, dulces y saladas, locro al mejor estilo salteño, pizzas y un menú económico.