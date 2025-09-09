Antecedentes Penales: El certificado de residencia reemplazado por una declaración jurada

La Secretaría de Seguridad informa que ya se puede tramitar el certificado de antecedentes penales provinciales, bajo la nueva modalidad de declaración jurada de domicilio, la que se realizará en el mismo momento de la tramitación, evitando trámites burocráticos.

A partir de su entrada en vigencia los ciudadanos ya no deberán gestionar el certificado de residencia, que se conseguía mediante su tramitación en la comisaría más cercana, con la firma de dos testigos. Hasta tanto se culmine con el proceso de digitalización, la obtención del citado documento se simplifica reemplazando el certificado de residencia por la declaración jurada de domicilio por parte del interesado.

De esta manera se genera un importante beneficio para el ciudadano en ahorro de tiempo y celeridad en la gestión eliminando trámites innecesarios.

Se prevé que a mediano plazo se ponga en funcionamiento el plan piloto del trámite digital para la obtención del certificado de antecedentes penales provinciales, logrando optimizar recursos de la Policía y beneficiando a la comunidad con la implementación de este servicio de modalidad virtual