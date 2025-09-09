Javier Milei suspendió su viaje a Madrid tras la derrota electoral bonaerense

El presidente Javier Milei suspendió su viaje a España previsto para el jueves 11 de septiembre luego de la dura derrota que recibió La Libertad Avanza en las elecciones por la composición de la Legislatura bonaerense.

Fuentes oficiales confirmaron a la agencia Noticias Argentinas que el mandatario no viajará a Madrid como estaba previsto, aunque aclararon que nunca estuvo completamente confirmada la partida.

Originalmente, el cronograma en diseño preveía la salida de la comitiva presidencial para el domingo 14 de septiembre, aunque había intenciones de anticipar la fecha al jueves 11 de septiembre. También se evaluaba un paso por Portugal, con eventuales reuniones con autoridades de dicha nación, que fue rápidamente descartado.

Sin intención concretar reuniones con autoridades del gobierno español de Pedro Sánchez, el libertario esperaba dar el presente en la celebración del segundo encuentro de los Patriots, convocado por el partido opositor VOX, que se celebrará los días 13 y 14 de septiembre en el Palacio de Vistalegre de Madrid.

El anfitrión Santiago Abascal espera reunir más de 14 mil asistentes con la presencia destacada de líderes de la derecha internacional, y por eso había hecho extensible la invitación al libertario. Se trata de un importante evento conservador que se dividirá en dos jornadas: la primera con paneles de debate y la segunda con disertaciones individuales.

Lo cierto es que el mandatario debió suspender su cuarta visita a Madrid, en la que esperaba además concretar reuniones con empresarios, a raíz de la magra performance de su espacio en las elecciones bonaerense, en las que fueron aventajados por Fuerza Patria por más de 13 puntos y medio.

Con la mente en la recuperación electoral camino a los comicios nacionales del 26 de octubre, Milei se muestra en control de la situación y protagoniza una intensa semana de actividades.

Con dos reuniones de Gabinete celebradas el lunes posterior a la derrota, este martes reeditó la vieja mesa política, con sus funcionarios más cercanos, y por estás horas, la coordinación política bonaerense, con participación del PRO, analiza en detalle los resultados del domingo.

Para el miércoles, el jefe de Estado espera volver a reunir a los ministros para ordenar la tropa y neutralizar las diferencias registradas entre los vértices del sulfatado Triángulo de Hierro que enfrenta a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, con el asesor, Santiago Caputo, por la estrategia en los armados y el sistema de alianzas con los aliados.