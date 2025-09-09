 imagen

Más familias del interior firman escrituras del IPV

El acto administrativo se realizó en Metán. Siete familias de esa localidad están próximas a recibir el título que los convertirá en dueños legítimos de sus casas.

En el municipio de San José de Metán, el Instituto Provincial de Vivienda (IPV) llevó a cabo la firma de siete escrituras. Los beneficiados lo hicieron ante la presencia de la titular del organismo, Laura Caballero, el intendente de la localidad, José María Issa, y la escribana adjunta de Gobierno, Laura Anna.

En la oportunidad, fue el momento de la toma de firmas tras lo cual se inscribirá el documento en la Dirección General de Inmuebles de la Provincia. Concluida esa gestión se hará entrega del título de propiedad a los beneficiarios.

Las familias iniciaron el trámite de escrituración en la sede del IPV ubicada en la terminal de ómnibus de Metán. Allí presentaron los requisitos solicitados por el organismo provincial.

El IPV realiza esta acción en toda la provincia por lo que adjudicatarios de viviendas entregadas por el Gobierno pueden gestionar su escritura reuniendo la documentación solicitada en la web de la institución y siguiendo los pasos detallados allí.

