Entronizaron un mosaico de la Virgen de Luján en los Jardines Vaticanos

Se trata de un proyecto impulsado por la Cancillería argentina y la Secretaría de Culto y Civilización.

Mundo

09 / 09 / 2025

 

La Embajada de la República Argentina ante la Santa Sede informó que este martes se llevó a cabo la entronización del mosaico de Nuestra Señora de Luján, Patrona del país, en los Jardines Vaticanos.

El acto comenzó con palabras del embajador argentino en el Vaticano, Luis Pablo María Beltramino, seguidas por el discurso del secretario de Estado de Su Santidad, cardenal Pietro Parolin.

Posteriormente se realizó el desvelamiento de la obra, a cargo de su autora, la artista argentina Florencia Delucchi, junto a los benefactores Mario Montoto y Ricardo Trigo. La bendición estuvo a cargo del cardenal Leonardo Sandri, vice decano del Colegio Cardenalicio, acompañado por monseñor Guillermo Karcher.

La ceremonia continuó con oraciones y cantos dedicados a la Virgen de Luján y concluyó con los agradecimientos del cardenal Fernando Vérgez Alzaga, presidente emérito de la Gobernación del Estado de la Ciudad del Vaticano.

Participaron autoridades de la Curia Romana, miembros del cuerpo diplomático acreditado ante la Santa Sede y una numerosa presencia de religiosos y laicos argentinos residentes en Roma.

En representación del Gobierno nacional asistió el subsecretario de Culto y Civilización, embajador Agustín Ezequiel Caulo.

El proyecto fue impulsado por la Cancillería argentina y la Secretaría de Culto y Civilización a través de la Embajada, y financiado en su totalidad por aportes privados.

La iniciativa contó con el aliento del papa Francisco, quien en febrero de este año pudo observar la imagen ya concluida.

