Sin Messi, y con varios cambios, Argentina visita a Ecuador

La Selección Argentina enfrentará a Ecuador desde las 20 en el Estadio Monumental Banco Pichincha de Guayaquil, por la 18° jornada de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá.

A sabiendas de que Lionel Messi no será parte del encuentro (le dieron un merecido descanso y volvió a Inter Miami), el técnico Lionel Scaloni piensa en un equipo alternativo con un par de variantes y apostará por otras figuras que piden piden pista y que no saltaron desde el arranque en la paliza 3-0 ante Venezuela en el Monumental.



Leonardo Balerdi será el compañero de Otamendi (será capitán) en la zaga en lugar de Cuti Romero, que debe purgar una suspensión por acumulación de tarjetas amarillas. Además, Gonzalo Montiel reemplazaría a Nahuel Molina.

En cuanto al mediocampo, rodrigo De Paul y Leandro Paredes se mantendrían en el equipo, y Alexis Mac Allister se ganaría un lugar tras recuperarse de una lesión y sería de la partida por Thiago Almada, con una sobrecarga.

Lautaro Martínez sería una fija desde el inicio, sustituyendo en el once a Julián Álvarez. A su vez, Nico González irá por Franco Mastantuono.



La formación de la Selección Argentina vs. Ecuador:

Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Leonardo Balerdi, Nicolás Tagliafico; Giuliano Simeone, Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Nicolás González, Alexis Mac Allister y Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.