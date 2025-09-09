Inician obras de readecuación eléctrica en la sede central del Registro Civil

El Registro Civil de Salta informó que comenzaron las obras de readecuación de las instalaciones eléctricas en su edificio central, ubicado en Almirante Brown 160.

La subsecretaria del organismo, Fernanda Ubiergo, explicó que los trabajos fueron gestionados por su administración. El proyecto cuenta con financiamiento y supervisión del Ministerio de Infraestructura y Obras Públicas y de la Secretaría de Obras Públicas de la Provincia, con un plazo de ejecución de 90 días.

Las obras incluyen el reemplazo total de artefactos de iluminación por lámparas LED, el recambio de cableado interno en sectores deteriorados, la normalización de tableros eléctricos y la adecuación a las normas de seguridad vigentes. Asimismo, se prevé la renovación de tomacorrientes y llaves de encendido.

En el exterior del edificio se sustituirán los equipos obsoletos de iluminación por tecnología LED, con el objetivo de reducir el consumo energético y garantizar un funcionamiento seguro del circuito eléctrico. “Estas mejoras permitirán dejar en condiciones óptimas el sistema eléctrico, evitando riesgos como los cortocircuitos registrados en los últimos meses”, destacó Ubiergo.