 imagen

EN VIVO 21:00 a 22:00 HRS

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Conducción: Virginio Montiel y Fernando Lozano

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

Inician la reconstrucción de la calzada en Catamarca y Alvarado

La Municipalidad trabaja en la remoción de las placas dañadas y sueltas que generaban riesgos para los vehículos que circulan por el lugar. Se solicita respetar las indicaciones del personal de tránsito.

Salta Hoy

09 / 09 / 2025

 

VER GALERÍA

 

En el marco del plan de recuperación de calles, la Municipalidad inició las tareas de reconstrucción de la calzada en uno de los corredores más utilizados por los conductores. 

Los trabajos se están desarrollando en la intersección de las calles Catamarca y Alvarado.

En el lugar, las placas de hormigón se encontraban dañadas y sueltas lo que dificultaba la normal circulación vehicular y generaba un riesgo tanto para los conductores como para los peatones.

Ante esta situación, se procedió a demarcar la calzada dañada para la posterior remoción de las placas y reconstrucción de las mismas mediante tareas de hormigonado.

Se solicita a la comunidad en general respetar las indicaciones del personal de tránsito.
 

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO