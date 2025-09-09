Sáenz visitó a la comunidad educativa de la escuela Joaquín Castellanos

El gobernador Gustavo Sáenz recorrió las obras de refacción integral y ampliación de la escuela N° 4643 Joaquín Castellanos en Tres Cerritos. Estuvo acompañado por la ministra de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, Cristina Fiore.

Esta obra beneficia más de 700 alumnos y fue culminada por el Gobierno de la Provincia de Salta, luego de que la Nación suspendiera el envío de fondos y se retirara del proyecto.

Luego de la recorrida, el gobernador Sáenz destacó que esta fue una obra se concretó con recursos provinciales y “después de mucho trabajo y esfuerzo, tenemos una escuela totalmente renovada”.

Por eso expresó que “quería venir a acompañar a los profesores, a los alumnos, a la cooperativa y a los que lucharon tanto por tener una institución como se merecen”.

En tanto, ministra Fiore remarcó que ante un panorama en que las obras nacionales están paralizadas “a lo largo y a lo ancho del país, el incentivo docente suspendido por Nación, el Gobernador se puso al hombro todo eso. Así, la provincia invierte 1.300 millones todos los meses en el incentivo docente, y en el caso de la escuela Joaquín Castellanos, se ha terminado la obra paralizada y hecho casi a nueva”.

La funcionaria subrayó que fue “una inversión muy grande del gobierno de la provincia en este establecimiento porque el gobernador considera que primero está la educación. La educación no es un gasto, sino una inversión; no es un servicio, es un derecho al cual tiene que acceder cada chico, no importa el rincón de la provincia en el que se encuentre".

Por su parte, la vicepresidenta de la cooperadora de la escuela, Alejandra del Milagro Carrizo, expresó su gratitud: "Realmente es un placer haber recibido al señor gobernador Gustavo Sáenz, junto con la ministra de Educación Cristina Fiore y que haya compartido con los niños. Estamos muy agradecidos por haber renovado esta escuela que quedó hermosa. Estoy orgullosa de la escuela como vicepresidenta de la cooperativa, como exalumna y como mamá".

El vicedirector José Mariscal recibió a las autoridades que acompañaron al Gobernador: la secretaria de Gestión Educativa, Estrella Villarreal; la directora general de nivel primario, Rosa Saldaña; los supervisores Aldo Aranda y Sofía Chávez y la directora institucional, Julieta Perdigón.

Los trabajos

Comprendieron la construcción de dos aulas comunes, una biblioteca, un aula taller, un área de gobierno, cocina, grupos sanitarios, galería de vinculación, dirección de idiomas, una cisterna, un tanque elevado y patios.

Además, se llevaron a cabo tareas de refuncionalización del Nivel Inicial y la refacción completa de la instalación eléctrica del establecimiento, cubiertas, desagües pluviales, losas planas, puertas, carpintería y veredas exteriores, entre otros importantes ítems.