Se habilitó el Mapa Peregrino para asistir a los peregrinos en su camino hacia la Catedral

La Secretaría de Modernización del Estado habilitó el Mapa Peregrino, una plataforma digital destinada a asistir a los feligreses que peregrinan hacia la Catedral Basílica de Salta durante la celebración del Señor y la Virgen del Milagro. El mapa se puede consultar en http://mapaperegrino.salta.gob.ar

Al respecto, Martín Güemes, secretario de Modernización expresó que "las peregrinaciones son una de las demostraciones de fe más fuertes de nuestro pueblo, y es un honor poder colaborar, aunque sea con un granito de arena, desde nuestras herramientas para que se realicen de la mejor manera".

Esta herramienta interactiva georreferencia información clave para la seguridad y el bienestar de los peregrinos, indicando centros de salud, comisarías, puestos de seguridad, sanitarios y lugares de refrigerio y alimentación a lo largo del recorrido.

Asimismo, el mapa señala postes SOS en las rutas y accesos a la ciudad, así como parques y plazas con conectividad SALTIC, facilitando que los peregrinos puedan planificar su trayecto con mayor seguridad y comodidad.

Además, la plataforma detalla los principales accesos viales hacia la ciudad de Salta, tanto por rutas nacionales como provinciales, lo que permite a los peregrinos planificar su llegada según la zona de procedencia y elegir el trayecto más conveniente.

Norte: rutas nacionales 9 y 34.

Sur: ruta nacional 68 y ruta provincial 33.

Este: rutas nacionales 16 y 34; rutas provinciales 25, 35, 5, 29, 30, 41 y 54.

Oeste: rutas nacionales 51 y 40; ruta provincial 28.

Soy Peregrino

La plataforma incluye información sobre la aplicación móvil Soy Peregrino -desarrollada por el Ministerio de Seguridad- que permite registrar y geolocalizar a los devotos en tiempo real, lo que facilita el monitoreo de su recorrido y garantiza una respuesta rápida ante cualquier emergencia.

Esta herramienta digital, gratuita y de fácil acceso, es un recurso clave para brindar mayor seguridad y acompañamiento a quienes peregrinan hacia la Catedral.

La aplicación Soy Peregrino está disponible para su descarga en la página https://web.policiadesalta.gob.ar/