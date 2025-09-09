Condenan a una madre a prisión perpetua por el asesinato de su hijo

La víctima fue su hijo León Francia de 11 años en un hecho ocurrido el 31 de agosto de 2023 en el Barrio Solidaridad, de Salta capital.

Durante los alegatos, el fiscal solicitó una condena de prisión perpetua y la querella apoyó esa solicitud.

La defensa pidió la absolución por el beneficio de la duda.

Los jueces condenaron a Cardozo a prisión perpetua y ordenaron su registro en el Banco de Datos Genéticos.



