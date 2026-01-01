Hannah es la primera bebé del 2026 nacida en el Materno Infantil
La pequeña nació en el Hospital Materno Infantil a la 01:35 horas con un peso de 3,210 kg. Su mamá fue asistida mediante un parto vaginal humanizado que incluyó aromaterapia y ejercicios de posicionamiento, acompañada por un equipo multidisciplinario de guardia.
Salta Hoy
01 / 01 / 2026
La madre, Florencia, de 26 años, ingresó al nosocomio cursando la semana 40 de gestación a las 21:36 horas del 31 de diciembre, acompañada por su pareja, Víctor.
Tras su admisión por la emergencia perinatológica, fueron trasladados a la Unidad de Trabajo de Parto, Puerperio y Recuperación (UTPR) para transitar el proceso.
Desde el equipo médico se destaca que el nacimiento se produjo a través de un parto vaginal, facilitado por la implementación de ejercicios de Óptimas Posiciones Fetales y técnicas de aromaterapia, lo que permitió a Florencia dar a luz a su primera hija en un entorno cuidado y respetuoso.
El procedimiento fue asistido por el equipo de guardia encabezado por el Dr. Esteban López Cuesta. La atención obstétrica y tocoginecológica estuvo a cargo de las médicas residentes Emilia Finetti y Antonella Altamirano, junto a la licenciada en obstetricia Abigail Wayar y la residente Sol Gorostizu.
La recepción de la recién nacida fue realizada por la neonatóloga Maricel Lajad, la enfermera Magalí Morales y la identificadora Victorina Cusi.
Tanto la madre como la bebé se encuentran en perfecto estado de salud.