2026 violento: Dos detenidos por un crimen en Barrio Solidaridad

Pese a los esfuerzos médicos, el joven falleció en el lugar , según comentó por Radio Salta, el comisario Flavio Peloc, director de Prensa y Relaciones Institucionales de la Policía de Salta.

El uniformado comentó por otro lado que los detenidos son un hombre y una mujer, quienes ahora están a disposición del juez de turno.

