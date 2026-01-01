 imagen

EN VIVO 19:00 a 20:1 HRS

Punto de Encuentro

Conducción: Lorena Medina

PROX. 20:00 a 21:1 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:1 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:1 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

 

Toda la programación

2026 violento: Dos detenidos por un crimen en Barrio Solidaridad

La muerte ocurrió a primera hora de la mañana de hoy en medio de un enfrentamiento entre dos patotas antagónicas.  En medio de la pelea la víctima fue herida con un arma blanca y fue trasladada al Hospital Papa Francisco.  

Salta Hoy

01 / 01 / 2026

 

VER GALERÍA

 

Pese a los esfuerzos médicos, el joven falleció en el lugar , según comentó por Radio Salta, el comisario Flavio Peloc, director de Prensa y Relaciones Institucionales de la Policía de Salta.  

El uniformado comentó por otro lado que los detenidos son un hombre y una mujer, quienes ahora están a disposición del juez de turno.
 

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO