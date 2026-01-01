2026 violento: Dos detenidos por un crimen en Barrio Solidaridad
La muerte ocurrió a primera hora de la mañana de hoy en medio de un enfrentamiento entre dos patotas antagónicas. En medio de la pelea la víctima fue herida con un arma blanca y fue trasladada al Hospital Papa Francisco.
Salta Hoy
01 / 01 / 2026
Pese a los esfuerzos médicos, el joven falleció en el lugar , según comentó por Radio Salta, el comisario Flavio Peloc, director de Prensa y Relaciones Institucionales de la Policía de Salta.
El uniformado comentó por otro lado que los detenidos son un hombre y una mujer, quienes ahora están a disposición del juez de turno.