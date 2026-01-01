 imagen

El primer bebé de 2026 nació a las 0.10 en Metán y se llama Santino

La madre es una menor de edad que dio a luz a un niño prematuro de seis meses de gestación en el hospital Del Carmen.

01 / 01 / 2026

 

El primer bebé de 2026 de la provincia de Salta nació en el hospital del Carmen de Metán a las 0.10 de este 1 de enero y luego fue trasladado, por prevención, al Materno Infantil de Salta capital.

La madre es una menor de edad y su familia está muy feliz. El niño se llama Santino y tuvo seis meses de gestación, por lo que nació prematuro y requirió una atención especial.

Por prevención el niño fue trasladado en una ambulancia de alta complejidad al hospital Materno Infantil de Salta capital. “Yo lo acompañé a nuestro bebé Santino en la ambulancia y llegamos como a las 7 de la mañana. Los doctores me dijeron que está teniendo una buena evolución y que está bien, al igual que mi hija que quedó internada en el hospital Del Carmen.

 

