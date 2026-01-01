Pirotecnia Sonora: “Se relajaron en los controles en los barrios”
Padres de chicos dentro del espectro autista volvieron a recibir numerosas quejas por la venta y el uso de la pirotecnia con sonido intenso. “En los barrios se tiraron más cohetes que en Navidad” dijo Luis Gonzales, referente del grupo Padres TEA.
01 / 01 / 2026
Agradeció al personal de Bomberos de Policía por el trabajo minucioso realizado, analizando producto por producto en amplios catálogos.
Por otro lado recordó que ellos "no buscan la prohibición total, sino una manera diferente de usar la pirotecnia” dijo el referente