 imagen

EN VIVO 19:00 a 20:1 HRS

Punto de Encuentro

Conducción: Lorena Medina

PROX. 20:00 a 21:1 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:1 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:1 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

 

Toda la programación

Suiza: decenas de muertos en un incendio en una fiesta de Año Nuevo

Mas de 100 personas se encontraban en la estación de esquí en el momento del incidente. 

Mundo

01 / 01 / 2026

 

VER GALERÍA

 

Una explosión y el incendio posterior en un bar de la estación suiza de esquí de Crans Montana, en el cantón de Valais (al sur del país), ha provocado durante esta madrugada varias decenas de muertos y heridos de diferentes nacionalidades, según ha confirmado la Policía.

El incendio, "muy fuerte" según las autoridades, se produjo tras varias explosiones aproximadamente a las 1.30 horas de este jueves, durante la fiesta de año nuevo que se celebraba en Le Constellation, un bar de la localidad.

La principal hipótesis es la pirotecnia

Aunque el origen de las mismas aún es desconocido, la principal hipótesis es que el accidente haya sido provocado posiblemente por la pirotecnia. No obstante, la investigación se encuentra en su primera fase, han señalado las autoridades, aunque han descartado que se trate de un atentado.

Suiza: decenas de muertos en un incendio en una fiesta de Año Nuevo en una estación de esquí 
Precisamente en esa zona las autoridades habían cancelado los fuegos artificiales previstos en la Nochebuena debido a una situación de sequía.

Según la Policía, más de 100 personas se encontraban en el establecimiento en el momento del incidente, hacia donde se trasladaron policía cantonal, bomberos, 10 helicópteros y 40 ambulancias.

Vía: El Tribuno

 

 

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO