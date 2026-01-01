Choque fatal en la Ruta 34: identificaron a la víctima

El accidente ocurrido durante la mañana de este martes sobre la Ruta Nacional 34, a la altura del kilómetro 1510, tuvo como saldo una víctima fatal y una mujer gravemente herida. Con el correr de las horas, se conocieron los datos de las personas involucradas en el siniestro vial.



La persona fallecida fue identificada como Roberto Roldán, de 62 años, quien viajaba como acompañante en un automóvil Chevrolet Corsa. En tanto, la conductora del vehículo era su esposa, Sonia Amar, de 56 años, quien sufrió la fractura de una muñeca y diversos cortes en el cuerpo.

Según se informó, el matrimonio se trasladaba desde la provincia de Tucumán con destino a Salta cuando, por causas que aún se investigan, el vehículo en el que circulaban colisionó con una camioneta. El impacto fue de gran magnitud y ambos rodados quedaron dispersos sobre las banquinas.

El alerta al sistema de emergencias 911 ingresó a las 8.50, lo que permitió el rápido arribo de personal policial y sanitario. Tras recibir las primeras atenciones en el lugar, y a pedido de sus familiares, la mujer fue derivada a la clínica San Roque, donde permanece bajo observación médica.