 imagen

EN VIVO 19:00 a 20:1 HRS

Punto de Encuentro

Conducción: Lorena Medina

PROX. 20:00 a 21:1 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:1 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:1 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

 

Toda la programación

Choque fatal en la Ruta 34: identificaron a la víctima

El choque entre una camioneta y un automóvil dejó como saldo una persona fallecida y una mujer con lesiones de consideración. Con el correr de las horas, se conocieron las identidades de las víctimas.

Salta Hoy

01 / 01 / 2026

 

VER GALERÍA

 

El accidente ocurrido durante la mañana de este martes sobre la Ruta Nacional 34, a la altura del kilómetro 1510, tuvo como saldo una víctima fatal y una mujer gravemente herida. Con el correr de las horas, se conocieron los datos de las personas involucradas en el siniestro vial.


La persona fallecida fue identificada como Roberto Roldán, de 62 años, quien viajaba como acompañante en un automóvil Chevrolet Corsa. En tanto, la conductora del vehículo era su esposa, Sonia Amar, de 56 años, quien sufrió la fractura de una muñeca y diversos cortes en el cuerpo.

Según se informó, el matrimonio se trasladaba desde la provincia de Tucumán con destino a Salta cuando, por causas que aún se investigan, el vehículo en el que circulaban colisionó con una camioneta. El impacto fue de gran magnitud y ambos rodados quedaron dispersos sobre las banquinas.

El alerta al sistema de emergencias 911 ingresó a las 8.50, lo que permitió el rápido arribo de personal policial y sanitario. Tras recibir las primeras atenciones en el lugar, y a pedido de sus familiares, la mujer fue derivada a la clínica San Roque, donde permanece bajo observación médica.

 

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO