Vogler -muy conocido por su labor de médico en la puna- había salido de su domicilio del barrio Loteo Buen Clima, en la zona oeste alta, y desde entonces se desconocía su paradero. Ante la falta de noticias, la familia realizó la denuncia correspondiente en la Comisaría 10 de La Lonja, lo que activó el Protocolo Provincial de Búsqueda de Personas bajo la coordinación de la Fiscalía Penal de San Lorenzo.

Durante el operativo participaron distintas divisiones de la Policía de Salta, que realizaron patrullajes, relevamiento de cámaras de seguridad y entrevistas a vecinos para reconstruir el recorrido que pudo haber realizado el hombre.

Finalmente, el trabajo coordinado permitió dar con Vogler y cerrar un episodio que mantuvo en vilo a familiares y a la comunidad.