El intendente de Salvador Mazza, internado tras un siniestro vial en la ruta nacional 34

El intendente de Salvador Mazza, Gustavo Subelza Delgado, protagonizó en la noche del jueves un siniestro vial sobre la ruta nacional 34, a la altura del puente sobre el río Caraparí, en jurisdicción de Aguaray, cuando se dirigía de regreso a su localidad. A raíz del impacto, el jefe comunal fue asistido por personal de salud y posteriormente trasladado a una clínica particular de Tartagal, donde permanece internado en observación, aunque con lesiones leves.

Según informaron fuentes de la zona, el accidente ocurrió cuando la camioneta oficial en la que se desplazaba el intendente colisionó con un animal vacuno que se cruzó de manera imprevista sobre la calzada. El vehículo, que era conducido por un chofer y en el que Subelza viajaba como acompañante, derrapó tras el impacto y terminó con importantes daños materiales, quedando detenido sobre la banquina.

Desde el ámbito oficial se indicó que, pese a la violencia del choque, tanto el intendente como su acompañante solo sufrieron heridas de carácter leve y fueron asistidos de manera preventiva por los equipos de emergencia que acudieron al lugar. Efectivos policiales intervinieron en el procedimiento y realizaron las actuaciones correspondientes.

Algunas fuentes del norte provincial señalaron que, tras el siniestro, personal de la Municipalidad de Salvador Mazza se trasladó rápidamente hasta el lugar y que la camioneta fue retirada poco tiempo después. También trascendió que no se habría realizado el test de alcoholemia, una pericia habitual en este tipo de hechos, aunque desde canales oficiales no hubo confirmación al respecto.

El animal involucrado en el choque no se encontraba en el lugar al momento de las primeras actuaciones y no se informó si fue localizado posteriormente ni si se identificó a sus propietarios, que serían productores pecuarios de la zona de Caraparí. Distintos portales indicaron que Subelza fue trasladado inicialmente al hospital Juan Domingo Perón de Tartagal para controles médicos de rutina.