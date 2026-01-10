Seis femicidios en 2025, el número más bajo de los últimos seis años en Salta

Durante 2025 se registraron seis femicidios caratulados provisoriamente en la provincia de Salta, la cifra más baja de los últimos seis años, según estadísticas del Observatorio de Violencia contra las Mujeres (OVcM). Si bien el dato marca una disminución respecto de años anteriores, desde el organismo advierten que la violencia de género continúa siendo una problemática estructural, con altos niveles de denuncias y una emergencia social que se mantiene vigente desde hace más de una década.

De acuerdo al informe del OVcM, una de las víctimas tenía entre 18 y 29 años, tres se encontraban en el rango de 30 a 39 años y dos tenían 50 años o más. La mitad de las mujeres asesinadas era madre de entre uno y tres hijos o hijas. En cuanto a los métodos utilizados, en el 50% de los casos se emplearon armas de fuego, en el 33,3% armas blancas y en el 16,7% se combinaron armas de fuego con medios combustibles. En cuatro de los hechos el crimen ocurrió en el ámbito doméstico, mientras que en los dos restantes tuvo lugar en la vía pública. Respecto del vínculo, en el 83,3% de los casos el femicida era la pareja de la víctima y en el 16,7% la expareja.

Al analizar la evolución histórica, el Observatorio recordó que en 2024 se registraron nueve femicidios, mientras que en 2023 hubo 12 casos y en 2022, 2021 y 2020 se contabilizaron 11 femicidios en cada año. Esta comparación permite dimensionar la baja registrada en 2025, aunque sin interpretarla como una mejora definitiva.

En paralelo, las denuncias por violencia familiar y de género continúan en niveles elevados. Según datos de la Oficina de Violencia Familiar y de Género (OVFG), durante el primer y segundo trimestre de 2025 se registraron 13.787 denuncias, frente a las 14.591 del mismo período de 2024. El informe anual del OVcM señala que, entre 2016 y 2024, las denuncias anuales casi se duplicaron, pasando de 14.695 a 29.026. Para 2025, la proyección estima 28.509 denuncias, con cifras aún en proceso de cierre.

La directora del Observatorio, Pilar González Sastre, remarcó que “no puede medirse el impacto de la violencia de género solo por la cantidad de femicidios”, y subrayó que el incremento sostenido de denuncias demuestra que se trata de una problemática social vigente. Indicó además que cerca del 27% de lo que se denuncia en Salta corresponde a violencia familiar y de género, lo que exige políticas públicas específicas, organismos especializados y la constante revisión de recursos y estrategias de intervención.

González Sastre advirtió también que más del 50% de los hechos de violencia no se denuncian, y que el femicidio representa “la expresión más extrema de la violencia contra las mujeres”. En ese sentido, señaló que la baja en el número de casos no implica necesariamente una mejora estructural, ya que mientras exista una sola víctima fatal, la situación sigue siendo alarmante.