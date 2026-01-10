Clima en Salta: salió el sol y así estará el tiempo durante el fin de semana

Luego del fuerte temporal registrado el miércoles, que provocó complicaciones e inundaciones en distintas localidades del Valle de Lerma, especialmente en La Merced y Rosario de Lerma, las condiciones meteorológicas comenzaron a mostrar una leve mejora de cara al fin de semana.

Tras las jornadas del jueves y viernes bajo alerta amarilla, aunque sin tormentas de gran intensidad, este sábado se presenta con un panorama más estable. Según el Servicio Meteorológico Nacional, se espera una temperatura máxima de 26 grados, cielo parcialmente nublado y baja probabilidad de precipitaciones, lo que traerá un respiro para las zonas afectadas por las lluvias recientes.

Para el domingo, el pronóstico indica condiciones similares: la temperatura máxima volverá a rondar los 26 grados, aunque se mantiene una leve probabilidad de lluvias y tormentas hacia la tarde. Por este motivo, las autoridades recomiendan mantener la precaución, especialmente en sectores donde aún persisten anegamientos y suelos saturados.