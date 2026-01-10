 imagen

EN VIVO 20:30 a 00:00 HRS

Música y Memoria

Conducción: Miguel Ángel Cáseres

 

Toda la programación

Detuvieron a un hombre por intentar robar cables de un camión en General Güemes

El procedimiento culminó con la detención de un hombre de 32 años.

Salta Hoy

10 / 01 / 2026

 

VER GALERÍA

 

Durante la madrugada de este viernes, efectivos de la Comisaría 1 de General Güemes detuvieron a un hombre que habría intentado sustraer cables de un camión estacionado en la intersección de las calles Gobelli y Alberdi, en el barrio Obrero.

De acuerdo a la información policial, el sospechoso fue sorprendido en pleno intento de robo y, al advertir la presencia de los uniformados, se dio a la fuga. Sin embargo, fue alcanzado a pocos metros, cuando intentaba ocultarse en una vivienda abandonada de la zona.

El procedimiento culminó con la detención de un hombre de 32 años, quien quedó a disposición de la Justicia. En el lugar se procedió al secuestro de varios cables y un cuchillo que el acusado llevaba entre sus pertenencias.

La causa quedó en manos del Juzgado de Garantías N.º 6.

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO