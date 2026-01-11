Los útiles escolares suben un 10% respecto de 2025 y hay tranquilidad para comprar

A menos de dos meses del inicio del ciclo lectivo, los comercios de Salta comenzaron a mostrar en sus vidrieras los clásicos artículos escolares y la principal novedad es que los precios registran aumentos moderados. Según referentes del sector, la canasta escolar presenta una suba promedio del 10% en relación con enero de 2025, un porcentaje considerado bajo en comparación con otros años.

En este contexto, los comerciantes recomiendan no apurarse y tomarse el tiempo necesario para comparar precios.

De acuerdo con relevamientos propios del sector, los valores se mantienen estables. Por ejemplo, un repuesto Laprida de 480 hojas cuesta actualmente $14.000, apenas por encima de los $13.800 que valía en enero del año pasado. Dos cajas de 12 lápices de colores de primera marca se consiguen por menos de $4.000, la docena de lápices negros ronda los $2.500, las fibras están por debajo de los $6.000 y hay cuadernos desde $2.000. En muchos comercios que recién están armando sus anaqueles, aún se sostienen precios del año anterior.

Los productos importados son la excepción, ya que muestran incrementos de hasta el 15%, especialmente en cartucheras, lápices y fibras traídos del exterior. Sin embargo, este aumento no impacta de manera decisiva en el promedio general de la canasta.

Mochilas, el mayor gasto

El rubro que sigue teniendo mayor peso en el presupuesto familiar es el de mochilas y cartucheras, sobre todo en el nivel primario. Los precios de las cartucheras oscilan entre los $6.000 y más de $30.000, según marca y tamaño. En el caso de las mochilas, los comerciantes explican que el aumento del 10% ya fue absorbido cuando compraron la mercadería entre agosto y octubre del año pasado, por lo que no se esperan nuevas subas en el corto plazo.

Desde el sector recomiendan recorrer distintos locales y comparar. “Una clienta se puso a llorar cuando vio el precio de nuestras mochilas, porque había pagado $90.000 la misma que acá vendemos a $64.000. Por eso decimos que caminen y no se apuren”, relató un comerciante del centro salteño, que aseguró que no hay motivos para aumentos desmedidos.

Consejos para comprar mejor

Los comerciantes coinciden en evitar los bolsones armados, ya que suelen incluir productos de segundas marcas o mercadería remanente del año anterior. También aconsejan no comprar todo de una sola vez, sino ir adquiriendo los útiles de manera gradual.

Según el Ministerio de Educación y Cultura de Salta, el ciclo lectivo 2026 comenzará el 2 de marzo para los niveles Inicial, Primario y Secundario, tanto públicos como privados, por lo que aún hay tiempo para planificar las compras sin apuro.

Por último, advierten sobre la mercadería ilegal proveniente de Bolivia. Si bien las mochilas pueden costar la mitad que una legal en Salta —donde los precios van de $60.000 a $120.000—, la baja calidad suele provocar que se rompan rápidamente y deban ser reemplazadas a mitad de año.