Rally Dakar 2026: ¡Otra victoria para Luciano Benavides!

Luciano Benavides volvió a brillar en el Rally Dakar 2026 y se quedó con la victoria en la séptima etapa, disputada entre Riad y Wadi Ad-Dawasir, en uno de los tramos más exigentes de la competencia. El recorrido combinó 462 kilómetros cronometrados y 414 de enlace, poniendo a prueba la resistencia física y la precisión en la navegación de los pilotos. Detrás del salteño finalizaron Edgar Canet y Adrien Van Beveren, completando el podio de una jornada intensa.

Con este resultado, Benavides logró recortar tiempo clave en la clasificación general y ahora se ubica a 4 minutos y 40 segundos del líder, el australiano Daniel Sanders, cuando aún restan seis etapas para el cierre del Dakar. La victoria marca un envión anímico importante en el inicio de la segunda semana de carrera.

“Estoy muy feliz de haber arrancado de esta manera la segunda semana. Hoy empujé todo el día de principio a fin y me sentí muy rápido en una etapa que era muy rápida. La verdad me salió todo bien”, expresó Luciano al arribar al vivac. Además, destacó la importancia del triunfo pensando en lo que viene: “Me da una gran motivación para lo que sigue. Mañana me toca abrir pista en la etapa más larga del Dakar, así que no me quiero relajar. Disfrutar un poco el momento y seguir, porque falta muchísimo”.

El piloto salteño explicó que logró descontar tiempo en una jornada compleja para hacerlo, gracias a una navegación precisa. “Recorté tiempo en una etapa que era difícil descontarlo y sentí que iba muy conectado con el roadbook. Pasé a Skyler Howes y a Adrien Van Beveren, y llegué detrás de Ricky Brabec y Tosha Schareina, que hicieron un error al final de la navegación”, detalló.

La victoria fue la segunda de Luciano Benavides en el Dakar 2026, luego del triunfo obtenido en la quinta etapa, y la séptima en su historial personal dentro de la prueba más exigente del rally raid mundial. Con este registro, quedó a cuatro triunfos de igualar a su hermano Kevin Benavides, con quien comparte un dato destacado: son los únicos pilotos argentinos que lograron victorias de etapa en motos en el Dakar.

La jornada tuvo además un condimento especial para la familia Benavides, ya que Kevin Benavides también se impuso en la séptima etapa, logrando su primera victoria en esta edición y avanzando hasta el puesto 13 de la clasificación general, concretando así un histórico doblete de hermanos en lo más alto del podio.

Tras la séptima etapa, el Rally Dakar 2026 entra en su tramo decisivo. Este lunes se disputará el bucle Wadi Ad-Dawasir–Wadi Ad-Dawasir, con 236 kilómetros de enlace y una especial de 481 kilómetros, en una jornada que volverá a ser clave para la lucha por la clasificación general.