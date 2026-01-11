Rally Dakar 2026: histórico triunfo de Kevin Benavides en la etapa 7

Kevin Benavides volvió a escribir una página dorada en su historia dentro del Rally Dakar. El piloto salteño, dos veces ganador de la prueba en motos, consiguió este domingo su primera victoria de etapa en la categoría Challenger, en la séptima jornada de la edición 2026, y protagonizó un día inolvidable al compartir lo más alto del podio con su hermano Luciano Benavides, ganador en la categoría motos. Fue, sin dudas, un verdadero “Benavides Day” en la carrera más extrema del mundo.

La exigente etapa se desarrolló entre Riad y Wadi Ad-Dawasir, con 462 kilómetros cronometrados y 414 kilómetros de enlace, en un recorrido que volvió a poner a prueba la resistencia física, la navegación y la estrategia de los competidores. En ese contexto, Kevin mostró solidez, determinación y un ritmo sostenido que le permitió quedarse con el triunfo y dejar atrás definitivamente el período marcado por las lesiones.

Con esta victoria, el mayor de los Benavides logró además escalar posiciones en la clasificación general, alcanzando el puesto 13, con el objetivo de seguir avanzando y meterse en el top 10, tal como lo expresó antes del inicio de la etapa, fiel a su filosofía de ir “paso a paso”.

El logro adquiere una dimensión histórica si se tiene en cuenta que, entre ambos, Kevin y Luciano acumulan 19 triunfos de etapa en el Dakar: 12 para Kevin y 7 para Luciano. En esta séptima jornada, los hermanos compartieron la cima del rally en distintas categorías, consolidando su apellido como uno de los más emblemáticos del Dakar a nivel mundial.

Tras la séptima etapa, el Rally Dakar 2026 entra en su fase decisiva. Este lunes se disputará el bucle Wadi Ad-Dawasir–Wadi Ad-Dawasir, con 236 kilómetros de enlace y una especial de 481 kilómetros, una jornada clave que podría generar nuevos movimientos en la clasificación general y seguir alimentando el sueño de los Benavides.